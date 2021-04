Malcesine, Veneto/ Il Borgo dei Borghi, cosa vedere? Marchio di qualità turistico-ambientale

Malcesine (Veneto) finalista a Il Borgo dei Borghi 2021

Malcesine è un posto meraviglioso che vedremo stasera a Il Borgo dei Borghi. Sulla sponda orientale del Lago di Garda sorge un borgo che conta circa 3800 abitanti, ultimo comune a Nord della provincia di Verona, ai confini con il Trentino. Un borgo riconosciuto come marchio di qualità turistico-ambientale che accoglie i propri turisti in un ambiente dal panorama rilassante del lago di Garda contornato da spiagge di sassi banchi. Dal punto di vista storico e culturale, il borgo di Malcesine dispone del Castello Scaligero e del Palazzo dei Capitani. Entrambi sono molto rinomati per essere lo scenario di spettacoli culturali, concerti e mostre.

Il Castello Scaligero, in modo particolare, oltre ad essere ottimamente conservato, è anche la sede di tanti musei tra cui quello di Scienze Naturali e Storia locale. Inoltre, all’interno del Castello, vi è una stanza dedicata al soggiorno di Goethe. Malcesine è forse il paesetto sul Lago di Garda più caratteristico: di origine medievale, si dipana tra viuzze e piazzette nelle quali è possibile ammirare i tanti minuscoli e variopinti negozietti, osterie e locali. Questo borgo offre un panorama da sogno: da un lato le spumeggianti onde del Lago di Garda, dall’altro, sullo sfondo, il Monte Baldo che, con i suoi 2000 metri per le vette più alte, offre un paesaggio maestoso e selvaggio. Clicca qui per il video di introduzione del borgo.

Malcesine, Il Borgo dei Borghi: l’incanto dei panorami

L’incanto dei panorami di Malcesine sarà facilmente intervallato da piste ciclabili comodamente percorribili, ma anche da battelli che consentono di compiere giri del lago raggiungendo la sponda bresciana del Garda. Questo borgo è frequentato anche da chi ama gli sport d’acqua. Il clima mite, che risente positivamente dell’influsso del lago, favorisce la coltura delle olive che, se da un lato consente di offrire la vista di magnifici uliveti, dall’altra conferisce orgoglio alla popolazione del luogo che, nella maggior parte dei casi vive proprio della produzione dell’olio extravergine d’oliva. Dal punto di vista turistico, questo borgo è perfetto per ogni stagione, infatti, il clima consente al periodo invernale di non avere temperature troppo rigide, che molto raramente scendono sotto lo zero, e durante il periodo estivo la temperatura non è né troppo alta né particolarmente afosa. La flora è sicuramente motivo di vanto: olivi, agrumi, oleandri, bouganville, ma anche lecci e palme che contribuiscono alla creazione di un panorama da cartolina.

