MALDINI E IL FIGLIO DANIEL POSITIVI AL CORONAVIRUS/ Milan: “In buone condizioni”

Paolo Maldini e il figlio Daniel sono risultati positivi al coronavirus. L’annuncio è stato dato dal Milan, che ha confermato come il suo attuale direttore dell’Area Tecnica e capitano capace di alzare al cielo 5 Champions League tra il 1989 e il 2007, ed il giovane figlio attaccante della primavera rossonera, hanno contratto il covid-19. Il club ha rassicurato sulle condizioni generali di padre e figlio che, pur risultando lievemente sintomatici, sono in buone condizioni e al momento in isolamento domiciliare. Si tratta dell’ennesimo caso di coronavirus nel calcio italiano che si aggiunge a quello, annunciato da poche ore, di Paulo Dybala e della fidanzata Oriana, con l’argentino terzo calciatore della Juventus risultato positivo al covid-19 dopo Rugani e Matuidi. Nel Milan invece non si erano ancora fatti registrare casi di positività, fino a questo annuncio che di fatto tocca sia un dirigente, sia un giocatore della rosa a disposizione di Pioli, col tecnico emiliano che ha aggregato più volte al lavoro con la prima squadra il giovane Daniel, classe 2001.

“CONTATTI CON PERSONA POSITIVA”

Questo il comunicato ufficiale con cui il Milan ha confermato la positività al coronavirus del suo ex capitano ed attuale dirigente e del figlio, in forza alla Primavera e spesso aggregato alla prima squadra allenata da Stefano Pioli: “AC Milan comunica che il Direttore dell’Area Tecnica del Club Paolo Maldini, venuto a conoscenza di aver avuto un contatto con una persona positiva e avendo in corso sintomi da virosi, è stato sottoposto ieri a tampone che è risultato positivo al Coronavirus. Allo stesso modo il figlio Daniel, attaccante della Primavera rossonera aggregato alla Prima Squadra. Paolo e Daniel sono in buone condizioni e, dopo aver già trascorso oltre due settimane nella propria abitazione senza contatti esterni, come previsto dai protocolli medico-sanitari prolungheranno la quarantena per i tempi necessari alla completa guarigione clinica.“



