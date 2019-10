Maledetti Amici Miei/ Anticipazioni e ospiti 10 ottobre: Monica Bellucci e Nina Zilli

Giovedì 10 ottobre, in prima serata, Raidue trasmette la seconda puntata di Maledetti amici miei, un programma di Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi i quali, ogni settimana, danno vita ad uno spettacolo nuovo e divertente fatto di sketch e siparietti che si ispirano ad aneddoti di un’amicizia lunga 35 anni. Con i quattro protagonisti che sono anche i padroni di casa, in scena, ci sono anche Max Tortora e Margherita Buy che ricopre il ruolo della maestra d’ansia. Maledetti amici miei è uno show nuovo che cerca di portare in tv l’improvvisazione del teatro. La prima puntata, complice anche una folta concorrenza, ha incollato davanti ai teleschermi 903.000 spettatori pari al 4.4% di share. Con il secondo appuntamento dello show, Raidue punta a portare a casa un risultato più positivo, complice anche la presenza di due grandi ospiti. Questa sera, infatti, Margherita Buy non sarà l’unica donna dello show. Andiamo a scoprire, infatti, chi salirà sul palco interagendo con i padroni di casa.

MALEDETTI AMICI MIEI: MONICA BELLUCCI E NINA ZILLI OSPITI DEL 10 OTTOBRE

Dopo Carlo Verdone e Giuliano Sangiorgi, ospiti della prima puntata, in questo secondo appuntamento con Maledetti amici miei arrivano due bellissime donne, pronte a divertirsi e a sfoggiare un lato inedito della propria personalità mettendosi in gioco accanto ad Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi. Ospiti della seconda puntata di Maledetti amici miei, infatti, sono Monica Bellucci e Nina Zilli. Con la sua bellezza ed eleganza, l’attrice giocherà con i 4 “maledetti amici” mentre Nina Zilli regalerà al pubblico la propria voce. Anche il finale della serata sarà affidato ad una donna: Valeria Solarino, infatti, leggerà un emozionante testo sull’amicizia scritto dallo scrittore Edoardo Nesi per il programma. La parte musicale sarà affidata alla resident band guidata da Rocco Papaleo e formata da: Roberto Dell’Era (basso chitarra e voce), Federico Poggipollini (chitarra e voce), Beppe Scardino (sax e flauto), Simona Norato (piano, chitarra e voce), Valeria Sturba (theremin, sinth e voce) e Sergio Carnevale (batteria e voce) mentre Paolo Conte aprirà la serata interpretando un nuovo brano.





