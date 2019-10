Maledetti Amici Miei/ Diretta terza puntata: Pieraccioni e Ceccherini ospiti

Siamo giunti al terzo appuntamento con ‘Maledetti Amici Miei”. Oggi, giovedì 17 ottobre alle 21.20, va in onda su Rai2 il programma di Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi. Anche per la terza puntata non mancheranno ospiti di spicco, in particolare troveremo Leonardo Pieraccioni accanto al fidato Massimo Ceccherini. I due si metteranno in gioco e improvviseranno insieme ai ‘maledetti amici’. Come fatto da Fiorello nella puntata della settimana scorsa, stavolta sarà Carlo Conti a consigliare ai protagonisti come essere “pop” e lo farà con una sua divertente incursione nel programma. Il finale di questo appuntamento sarà invece affidato a Valeria Solarino. Sarà lei a leggere sulle note della sigla di chiusura ‘Maledetti Amici Miei’ di Giuliano Sangiorgi, il testo inedito sull’amicizia scritto per l’occasione dall’autrice Dacia Maraini.

Maledetti Amici Miei: le anticipazioni del 17 ottobre

Maledetti Amici Miei è un programma che mette in scena in ogni puntata racconti e confessioni che appartengono al passato e al presente dei 4 protagonisti e che hanno caratterizzato la loro amicizia. Accanto ad Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi ci saranno come sempre Margherita Buy e Max Tortora. Il terzo appuntamento vedrà il maestro Paolo Conte regalare al pubblico un altro dei suoi grandi successi come sigla di apertura del programma. I momenti musicali saranno infine accompagnati dalla band d’eccezione formata da: Roberto Dell’Era (basso chitarra e voce), Federico Poggipollini (chitarra e voce), Beppe Scardino (sax e flauto), Simona Norato (piano, chitarra e voce), Valeria Sturba (theremin, sinth e voce) e Sergio Carnevale (batteria e voce).

