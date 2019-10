Maledetti amici miei/ Show con Papaleo, Rubini, Veronesi, Haber, Buy e Tortora

La nuova scommessa di Carlo Freccero si chiama Maledetti amici miei ed è uno show con protagonisti alcuni dei nomi più importanti della recitazione italiana che, partendo dal feeling che hanno nella vita vera, portano in scena uno spettacolo inedito e che rappresenta un omaggio alla commedia italiana. La prima puntata di Maledetti amici miei va in onda oggi, giovedì 3 ottobre, in prima serata su Raidue. I protagonisti di Maledetti amici miei sono Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi con la partecipazione di Margherita Buy e Max Tortora, pronti a mettersi in gioco e ad accettare la schiettezza e l’irriverenza dei padroni di casa. La regia è di Cristiano D’Alisera. Ogni sera, gli amici maledetti, portano in scena uno spettacolo diverso nato da aneddoti e racconti di 35 anni di vita insieme e di amicizia. In ogni puntata ci saranno ospiti diversi: grandi nomi del mondo dello spettacolo che si metteranno a disposizione dei padroni di casa in qualità di amici.

MALEDETTI AMICI MIEI: CARLO VERDONE E GIULIANO SANGIORGI OSPITI DELLA PRIMA PUNTATA

Non solo racconti in Maledetti amici miei. Nel nuovo show di Raidue, ha un ruolo fondamentale anche la musica che, per l’occasione, ha i suoi interpreti nei componenti di una resident band d’eccezione formata da: Roberto Dell’Era (basso chitarra e voce), Federico Poggipollini (chitarra e voce), Beppe Scardino (sax e flauto), Simona Norato (piano, chitarra e voce), Valeria Sturba (theremin, sinth e voce) e Sergio Carnevale (batteria e voce). Paolo Conte, invece, ha il compito di aprire ogni puntata e di reinterpretare uno dei suoi grandi successi. Ospiti della prima puntata di Maledetti amici miei sono due grandi nomi del cinema e della musica italiana ovvero Carlo Verdone e Giuliano Sangiorgi. Il leader dei Negramaro, inoltre, è anche l’autore della sigla finale. Nel corso della serata, inoltre, non mancheranno monologhi, trabocchetti spietati e altissimi momenti musicali.

CARLO FRECCERO: “SE VA MALE, LA COLPA SARA’ MIA”

Carlo Freccero, il direttore di Raidue, punta tutto su Maledetti amici miei, convinto di poter portare a casa ascolti importanti nonostate la folta concorrenza di Un passo dal cielo 5 su Raidue e di Eurogames su canale 5. “Ho fatto le cose migliori con programmi pensati per la seconda serata poi trasmessi in prima. La novità è avere alle 21.20 quello che piace a me. Se va male, la colpa sarà mia. La fiction, per avere successo, prende spunto dai libri; il teatro alimenta la tv”, ha fatto sapere il diretto di Raidue.



