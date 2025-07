Maledetto il giorno che t’ho incontrato è una commedia diretta e interpretata da Carlo Verdone in coppia con una bravissima Margherita Buy

Maledetto il giorno che t’ho incontrato, film su Rete 4 diretto da Carlo Verdone

Domenica 27 luglio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 14:50, la commedia sentimentale intitolata Maledetto il giorno che t’ho incontrato.

Si tratta di un progetto cinematografico prodotto nel 1992 da Mario e Vittorio Cecchi Gori, scritto e diretto da Carlo Verdone, che aveva iniziato a lavorare con la famiglia Cecchi Gori già dieci anni prima con Borotalco (1982). Le musiche hanno la firma di Fabio Liberatori, compositore che aveva esordito proprio con Verdone in Borotalco (1982) e con cui costruirà nel tempo una proficua collaborazione artistica.

Il protagonista è interpretato dallo stesso Carlo Verdone, artista che ha ricoperto il doppio ruolo di attore e regista in circa una trentina di progetti cinematografici di successo. In questo film duetta con la coprotagonista Margherita Buy che verrà diretta nuovamente da Verdone nel 2003 in Ma che colpa abbiamo noi?. Completano il cast Elisabetta Pozzi, Giancarlo Dettori e Stefania Casini.

La trama del film Maledetto il giorno che t’ho incontrato: due ipocondriaci sulle tracce di Jimi Hendrix

Maledetto il giorno che t’ho incontrato racconta la storia di Bernardo, un critico musicale molto coinvolto nella scrittura di un libro dedicato a Jimi Hendrix, e convinto che la morte del famoso chitarrista non sia stata accidentale, ma il risultato di un complotto. Dopo la fine di una lunga storia d’amore, Bernardo si sente fragile e combatte l’ansia con farmaci e frequenti sedute dallo psicologo.

Durante una di queste sedute incontra Camilla, un’attrice sensibile e piena di insicurezze. Anche lei sta attraversando un periodo complicato, con problemi personali e una relazione che non la rende felice. Nonostante siano molto diversi, tra i due nasce un legame inatteso: si capiscono al volo perché condividono le stesse paure e fragilità. La loro amicizia si consolida quando partono insieme per Londra: Bernardo vuole raccogliere materiale per il suo libro, mentre Camilla ha un provino importante.

Nel corso del viaggio si trovano ad affrontare momenti difficili, come attacchi di panico e situazioni assurde, ma anche momenti dolci e pieni di tenerezza. Poco alla volta, scoprono che il sentimento che li unisce va oltre la semplice amicizia, e questo li porta a mettere in discussione le loro vite e le loro scelte, dando spazio a nuove possibilità.