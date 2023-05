MALEDICTION – LA MALEDIZIONE DI ARTHUR/ Una stuzzicante rivisitazione horror

Una rivisitazione horror ammaliante e convincente, un’opera con grande potenziale che conferma il talento di un autore da tenere d’occhio. Parliamo di Malediction – La Maledizione di Arthur diretto da Barthélemy Grossmann, film scritto e prodotto da Luc Besson, che decide di rivisitare la sua stessa saga in chiave horror. L’opera ora fa parte della collana Midnight Factory in Limited Edition DVD e Blu-ray + Booklet di approfondimento: un’occasione da non perdere.

SINOSSI – Il giovane Alex è sempre stato un grande fan della nota saga fantasy Arthur e il popolo dei Minimei. Quando compie diciott’anni, i suoi amici decidono di accompagnarlo nella casa abbandonata dove è stato girato il film tratto dai romanzi. Il gruppo di ragazzi, però, non immagina che il sogno di Alex si trasformerà in un terribile incubo per ognuno di loro, e che dovranno lottare duramente per sopravvivere.

Dopo l’ottimo esordio con 13 m², Barthélemy Grossmann con Malediction – La Maledizione di Arthur rivisita una saga – quella di Arthur e il popolo dei Minimei – che ha dato vita a tre film, a videogiochi e libri. Un universo magico che fornisce lo spunto per un’emozionante immersione che si trasforma in un incubo a occhi aperti. Lo spettatore si trova di fronte a un horror minimalista che fatica seriamente ad iniziare ma che quando ingrana la marcia esprime un buon ritmo. Lo spirito è quello di molti altri film del genere – a partire da quelli Blumhouse Productions – e Grossmann conferma di padroneggiare perfettamente i codici dell’horror. Qualche riserva sulla prima parte, un po’ sottotono, ma comunque riscattata con il passare dei minuti e con un finale esplosivo.

