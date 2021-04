Maledizione del Mago Otelma all’Isola dei Famosi 2021?/ Lunga serie di infortuni…

“C’è una specie di maledizione che si è abbattuta all’Isola dei Famosi” annuncia Ilary Blasi nel corso della nuova diretta del reality. Il riferimento è ai numerosi infortuni che, in poche settimane, hanno colpito già parecchi naufraghi in gara. A dare il via a questa lunga serie è stato Roberto Ciufoli con un problema alla spalla causato da un incidente con Akash Kumar, poi è seguito Paul Gascoigne e tanti altri piccoli infortuni. Il tema è affrontato allora in diretta dalla Blasi e, ovviamente, con l’ironia che la contraddistingue. C’è infatti un filmato a riassumere quanto accaduto in queste settimane ai naufraghi e, alla fine, ecco apparire l’immagine di lui: il Mago Otelma.

FRANCESCA LODO, ISOLA DEI FAMOSI 2021/ È la nuova leader: battuto Gilles Rocca!

La maledizione del Mago Otelma si è abbattuta all’Isola dei Famosi 2021?

Come dimenticare quando il Mago Otelma, insieme a Francesca Cipriani, giocava per il suo ingresso ufficiale all’Isola dei Famosi ma, spinto proprio dalla showgirl, cadde, facendosi molto male alla testa. Fu così costretto ad abbandonare l’Isola prima di iniziare (e da lì un lungo contenzioso con la Cipriani). E, proprio ricordando quell’episodio iconico, nel filmato si parla di possibile Maledizione del Mago Otelma….

LEGGI ANCHE:

Isola dei famosi 2021/ Concorrenti e diretta: Francesca Lodo leader della puntataArianna Cirrincione: "Un figlio con Andrea Cerioli? Ci pensiamo"/ Iva: "Entusiasmo!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA