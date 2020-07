Maleficent, Rai2/ Angelina Jolie e la fiaba La bella addormentata nel bosco (oggi 17 luglio)

Maleficent, Angelina Jolie protagonista

La programmazione televisiva di Rai 2 prevede per la prima serata di venerdì 17 luglio alle ore 21:20 la messa in onda della pellicola di genere sentimentale fantastico Maleficent. Si tratta di un film realizzato nel 2014 negli Stati Uniti d’America dalla Walt Disney Pictures la quale si è occupata anche della distribuzione ai botteghini per la regia di Robert Stromberg. La trama è stata ovviamente tratta dalla fiaba La bella addormentata nel bosco scritta da Charles Perrault con una sceneggiatura rivista da Linda Woolverton. La fotografia è stata gestita da Dean Semler, le musiche della colonna sonora sono frutto del lavoro di James Newton Howard mentre i costumi sono stati realizzati da Anna B. Sheppard. Nel cast figurano Angelina Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley, Sam Riley, Brenton Thwaites e Lesley Manville.

Maleficent, la trama del film

Nel corso del quattordicesimo secolo, una bellissima e buona creatura fatata di nome Malefica vive in perfetta simbiosi con tutto il suo regno ed in particolar modo avendo una visione molto pacifica. Lei è una creatura fatata dotata anche di bellissimi ali che le permettono di volare da una parte all’altra del regno. Un giorno nella sua terra arriva un giovane affascinante di nome Stefano con il quale c’è inizialmente grande diffidenza anche perché il ragazzo evidenzia la volontà di poter portare via da quel territorio preziose gemme. Poco alla volta però diventano amici e finiscono soprattutto per innamorarsi. Nel giorno del sedicesimo compleanno di Malefica i due si scambiano un bellissimo e tenero bacio che è frutto di un amore sincero e che potrebbe essere particolarmente duraturo nel tempo. Purtroppo le cose vanno in maniera differente con Stefano che decide di far ritorno nel mondo degli uomini per seguire le sue ambizioni tant’è che riesce ad entrare all’interno della corte del re. Inoltre, il mondo degli uomini e quello fatato di cui Malefica è la regina, finiscono per scontrarsi. Infatti il re ha deciso di dichiarare guerra al mondo fatato con l’obiettivo di conquistarlo e soprattutto sfruttare l’eccezionale magia di cui dispone.

La battaglia si dimostra molto complessa per il mondo della magia, ma grazie al supporto di tutte le creature fatate che vivono nel bosco riescono ad avere la meglio e soprattutto a salvare il loro regno dalla distruzione. Tornato a casa il re mostra grande delusione ma al tempo stesso vuole vendetta nei confronti di Malefica ed è per questo che promette a chiunque riesca ad ucciderla la mano di sua figlia e quindi il trono. Stefano ben sapendo di come si possa avvicinare a Malefica in quanto amato da quest’ultima, decide di sfruttare la cosa per uccidere la regina. Riuscirà ad avvicinarla e soprattutto ad addormentarla ma non troverà il coraggio per trafiggere il cuore. Tuttavia, per dimostrare al proprio re di aver ucciso la donna, le taglia le ali e le porta al cospetto del re il quale acconsente a farlo sposare con la sua bellissima. Molti anni più tardi ci sarà un nuovo capitolo della lotta tra il mondo degli uomini e quello della magia in quanto Malefica, tradita e delusa per il comportamento del suo amato, non brama altra cosa se non la vendetta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA