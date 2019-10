Malena a Pomeriggio 5/ “Diamo ai giovani messaggi d’amore e non di castità!”

Si torna a parlare di castità nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Tanti ospiti nel salotto di Barbara d’Urso e tra questi anche Malena la Pugliese. Proprio la nota pornostar è stata la protagonista del medesimo talk qualche tempo fa e proprio in quell’occasione ha discusso con Amedeo Barbato, che tutti ricorderanno per essere stato il mimo di Avanti un altro. Quest’ultimo ha infatti ammesso di essere ancora vergine a 40 anni, ammettendo che si tratta di un “valore aggiunto”. Affermazione che non ha però trovato d’accordo Malena. L’attrice hard e musa di Rocco Siffredi ha infatti avuto da ridire: «Invece di dare messaggi di amore, perché dobbiamo dare dei messaggi di castità ai giovani? Siamo sempre allo stesso punto, che avere un rapporto sembra una cosa negativa».

Malena, nuovi progetti lavorativi per “la pugliese”

Malena si è dunque ribellata alle dichiarazioni in merito al valore della castità, sottolineando invece la bellezza dell’amore e del rapporto fisico. Di recente, ospite a Live non è la d’Urso, l’attrice hard ha svelato di avere un nuovo progetto che coinvolge anche Martina Smeraldi. Questo, infatti, il suo annuncio in diretta nello show di Canale 5: “Con Martina Smeraldi faremo un film insieme in un crescendo di trasgressioni e perversioni insieme – ha rivelato l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ed ex politica del PD nello show di Barbara d’Urso, per poi aggiungere -, devo ancora testarla, non sono assolutamente in sfida, nel nostro lavoro c’è molta collaborazione”

