Malena: “cedo un mio pelo per beneficienza”/ Video Iene “Spero gente sia generosa”

Malena mette all’asta un suo “pelo” per aiutare l’associazione “Il Giardino delle idee”, che aiuta anziani, famiglie e giovani in difficoltà. L’iniziativa nasce da un’idea de Le Iene. Dopo l’avvio della Fase 2, l’inviato della trasmissione di Italia 1 Alessandro Di Sarno raggiunge Malena in Puglia per trascorrere con le la quarantena. L’attrice e la Iene entrano subito in confidenza. “C’è una forma di ipocrisia perchè le donne dicono che le dimensioni non contano. E’ bugia perchè a tutte piace grosso”, racconta l’attrice. “Anche se sono in quarantena, comunque curo il mio corpo”, svela Malena che si mostra con un vestitito e tacchi. L’attrice, poi, svela i guadagni con i film a luci rosse. “Non si parla più di film, ma a scene. Un’attrice sconosciuta può andare da 200/300 euro fino a 1.500/2.000, però il mercato più pagato è in America”, svela l’attrice.

MALENA: UN MIO PELO PER AIUTARE I BISOGNOSI

Dopo un passato da agente immobiliare, Malena ha scelto di tuffarsi nel mondo dei film a luci rosse, ma cosa spinge una donna a fare questo lavoro? “Le attrici che fanno questo lavoro è perché non hanno vissuto bene il rapporto con il padre. Si sono sentite abbandonate dalla figura principale. Così diventa quasi una vendetta verso gli uomini che diventano oggetto per il proprio successo”, racconta Malena. L’attrice accetta e cede un pelo delle sue zone intime per aiutare l’assozione “Il Giardino delle idee” da lei scelta. “Spero che la gente sia generosa”, afferma l’attrice. Le donazioni potranno essere inviate fino alle 24 di sabato 16 maggio attraverso una mail a ilgiardinodelleidee@live.it. La persona più generosa riceverà il pelo incorniciato e autografato di Malena. Cliccate qui per vedere il servizio.



