Conosciuta come Malena La Pugliese, il suo vero nome è in realtà Filomena Mastromarino. La showgirl, che ha deciso di dedicarsi al cinema per adulti ormai tanti anni fa, è nata nel 1953 in provincia di Bari. Dopo 39 film da protagonista nel mondo del porno, Malena ha deciso di dire addio a quel settore, perché non si sentiva più apprezzata e valorizzata come donna. Sentiva, inoltre, di aver messo da parte Filomena per Malena: un qualcosa che non poteva più sopportare.

“In questi anni ho creato un personaggio ma ci tengo a riprendermi la mia vita e il mio nome, Filomena. Ho deciso di dire basta perché la vita mi ha detto ‘stop’. Mi sono resa conto che Malena stava diventando Filomena: il personaggio stava mangiando la persona. Io penso di aver dato tanto a Malena e Malena ha dato tanto a me ma ad un certo punto, non bastava più.

E ho detto basta per riprendermi la mia vita” ha raccontato Malena a Verissimo. Da qualche tempo, dunque, Malena ha scelto di dire addio al porno e ora sogna una famiglia.

Dopo aver detto addio al porno, oggi Malena sogna di diventare mamma e di costruire una famiglia. “La maternità potrebbe essere il limite oltre il quale dire addio al set” aveva affermato giù in passato. Ora la decisione di dire addio al set è arrivata e Malena sogna di incontrare l’uomo giusto, che sappia apprezzare lei in quanto donna senza pensare alla sua carriera pregressa nel mondo del porno.

Il sogno è quello di conoscere “un uomo autentico, semplice e senza sovrastrutture”, come rivela proprio da Malena. Dopo aver detto addio al mondo del porno, Malena sogna ora di ritrovare anche suo papà, che si è allontanato da lei quando l’ha vista prendere la strada del mondo a luci rosse.