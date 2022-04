Malena chi è? Pupa per una notte a La Pupa e il Secchione/ Dalla politica al mondo dell’hard

Malena, protagonista per la prova “sexy” a la Pupa e Il Secchilmone Show

Malena “Pupa per una sera” a La Pupa e il Secchione Show. Durante il nuovo appuntamento del reality show condotto da Barbara d’Urso e trasmesso martedì 12 aprile in prima serata su Italia1, alla giuria composta da Antonella Elia, Soleil Sorge e Federico Fashion Style si aggiunge anche l’attrice pornografico ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Il suo ruolo sarà determinante nella classifica finale delle coppie concorrente de La Pupa e il Secchione Show visto che l’attrice sarà chiamata ad assegnare un bonus a una coppia dopo una prova “sexy” ispirata alla scena di un celebre film. Naturalmente il suo voto sarà sommato a quello dei tre giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style.

Per Malena si tratta di un ritorno in tv dopo l’intervista rilasciata a Belve di Francesca Fagnani in cui è sbottonata parlando di politica, cinema hard e non solo. Proprio la Fagnani le ha chiesto sul suo passato in politica: “lei è diventata delegata all’assemblea nazionale del PD, è stata attratta dalla politica” con l’attrice che ha replicato “non era attrazione, mi ci hanno messo”.

Malena e il passato in politica: “PD? Non li voto più”

Malena parlando del suo passato in politica con il Partito Democratico ha rivelato che quando hanno scoperto il suo lavoro nel cinema dell’hard è stata esclusa. “In Assemblea di partito non mi salutavano nemmeno, ma poi quando andavo in bagno mi chiedevano i selfie” – ha rivelato l’attrice che in passato è stata dirigente del Partito democratico di Matteo Renzi entrando anche nell’assemblea nazionale del Pd. Proprio durante le primarie di dicembre 2013 Filomena Mastromarino, questo il suo vero nome, fu eletta e arrivò all’elezione all’assemblea nazionale del Pd nel Collegio Bari 2.

Naturalmente una volta scoperto il suo lavoro, la Mastromarino è stata messa alla berlina. Nessuna l’ha difesa quando è stata coinvolta in polemiche sessiste dopo la partecipazione ad alcuni reality. Un momento molto difficile per l’attrice che ha precisato: “non li voto più”.











