Malena “Corona non è attratto dalle donne”/ “Non è un grande amante, io sono Ronaldo”

Sono decisamente esplosive le dichiarazioni rilasciate ieri dalla nota attrice per film vietati ai minori, Malena, su Fabrizio Corona. Ospite del programma di casa Rai, Belve, condotto da Francesca Fagnani, la diva dei film hard ha confermato di aver avuto un’avventura proprio con il re dei paparazzi, ribadendo un pensiero già espresso in passato circa il fatto che lo stesso non sarebbe attratto dalle donne: “Fabrizio Corona nel suo libro ha detto di essere stato con me perché voleva divertisti e mi vedeva come un oggetto – ha spiegato Malena – non è bello usare quella parola con una persona. In realtà non quell’esperienza non è nemmeno stata così bella perché non ha una grande attrazione per le donne”.

“Se lo penso sul serio? No lo penso veramente non era una vendetta – ha continuato Malena – se un uomo si ferma a giudicare una donna solo per l’aspetto fisico significa che non ha la capacità di entrarci in contatto. Se un uomo è attratto dalle donne non ha paura. Lui temeva il mio lavoro e diceva che mentre era con me pensava a tutti gli altri uomini che ho avuto intorno. Allora piccolo mio non sei così amante delle donne”.

MALENA PARLA DI FABRIZIO CORONA A BELVA: “IO SONO IL TOP NEL MIO SETTORE”

Poi Malena ha proseguito, rivedendo un po’ il suo giudizio verso Fabrizio Corona: “Devo dire che nel secondo libro però si è ripreso. Sì ha scritto che nel mio settore sono il top. Mi ha paragonata a Ronaldo. Come Cristiano è il numero uno del calcio io – secondo lui – lo sono nel mio settore”.

Le abitudini ses*uali di Fabrizio Corona tornano quindi al centro delle voci del gossip, dopo aver occupato già fior fior di pagine di cronaca rosa. Recentemente era stato Giacomo Urtis a parlare della presunta omosessualità dell’ex di Nina Moric e Belen Rodriguez, e in quell’occasione lo stesso Corona aveva replicato “sbeffeggiando” il vippone con una stories su Instagram. Siamo certi che a breve l’influencer replicherà anche a Malena: non ci resta che iniziare il conto alla rovescia e tenere drizze le antenne.

