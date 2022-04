Malena è fidanzata?/ Ex e gossip: da Fabrizio Corona a Balotelli “Gli uomini fuggono”

Malena è fidanzata oppure no? L’attrice, durante una lunga intervista rilasciata a Francesca Fagnani nel programma “Belve”, si è sbottonata sulla sua vita privata e sentimentale. Da sempre restia a parlare di sè e dei suoi amori, l’attrice ha rivelato: “Da quando sono Malena la mia vita sessuale è pari a zero, gli uomini con me non ci provano nemmeno, fuggono perché temono il confronto”. Stando a quanto dichiarato, quindi la bella Malena sarebbe single ma alla ricerca dell’amore. In passato sono diversi i flirt e i rumors che circolano sul suo conto: da quello con Fabrizio Corona – su cui dichiarò “Non è un grande amante perché non ha una vera attrazione per le donne” – fino a quello con il calciatore Mario Balotelli. L’attrice non ha né smentito né confermato ai microfoni della Fagnani precisando “per non fargli pubblicità”.

Non solo, Malena ha anche rivelato che la sua vita è cambiata quando ha deciso di farsi tatuale il volto di Santa Filomena: “per me è stato un miracolo di liberazione”.

Malena: “sono attratta dalle donne solo sessualmente”

Ma non finisce qui, visto che Malena, parlando della sua vita privata e sentimentale, ha anche confessato di avere una fortissima attrazione per le donne. Si definisce bisessuale e non nasconde di provare piacere verso il suo stesso sesso: “Sono attratta dalle donne solo sessualmente, ma mi innamoro degli uomini”. Che dire, una vita sessuale complessa quella dell’attrice che ha debuttato nel mondo dell’hard grazie a Rocco Siffredi. Proprio parlando del regista più famoso del cinema porno, ha detto: “Rocco lo ringrazierò sempre, è stato fatto un percorso. La mia prima scena era con una donna, c’era solo lui senza altri tecnici. […] Bisogna essere padrona del sesso, godiamo proprio come gli uomini. I miei fan dicono che sono la Cristiano Ronaldo del porno”.

Infine sulla sessualità ha precisato: “Non sono una donna gelosa nella sessualità perché penso di essere la migliore, per i miei uomini sono stata indimenticabile. Io non ho mai visto un film porno, tutto è nato come desiderio di trasgressione, per aggiungere un altro tassello. Non sono dipendente dal sesso perché sono in grado di stare anche due o tre mesi senza fare sesso, è successo”.

