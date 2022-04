Malena, esibizione sexy per Chiofalo?/ Provoca Drusilla Gucci: “Se lui dorme con me…”

Malena torna a La Pupa e il Secchione

In occasione della penultima puntata de La Pupa e il Secchione, torna Malena. Oggi, 26 aprile, l’attrice sarà di nuovo protagonista nel corso del programma, cercando di sedurre ancora una volta Francesco Chiofalo. La pornostar aveva già partecipato ad una puntata, diventando giudice di una prova di seduzione ed esibendosi come modello da cui prendere spunto. Proprio in occasione della sua partecipazione, aveva avuto modo di scambiare qualche sguardo di troppo con Francesco Chiofalo, concorrente.

L’attrice aveva avuto poi modo di mandare un videomessaggio al concorrente, proponendogli di passare una notte insieme all’interno della villa, visti gli sguardi tra i due. Nel video inviato a Francesco Chiofalo, Malena dice: “Ovviamente so che sei fidanzato ma tu le hai promesso che resterai con le mani in tasca e sicuramente è una donna di ampie vedute. Quindi, se accetti, corro da te in villa e passiamo una notte insieme”. La risposta del concorrente era stata: “Drusilla non è di così ampie vedute”. Barbara aveva poi proposto al Pupo di pensarci una settimana.

Malena corteggia Francesco Chiofalo: la reazione della fidanzata

Gli sguardi tra Francesco Chiofalo e Malena hanno portato l’attrice ad avanzare al concorrente la proposta di passare la notte insieme. Nonostante il Pupo abbia preso tempo, Drusilla Gucci non ha reagito benissimo. La fidanzata ha infatti deciso di prendersi del tempo dal compagno, come annunciato sui social: “Mi avete chiesto tutti un opinione sulla puntata de “La Pupa” e ho aspettato oggi perché volevo dormirci sopra. Ma come mi sento non cambia. Sono profondamente schifata e disgustata da quello che ho visto: sia per come una donna, che sa che quell’uomo è fidanzato, a fare quello che ha fatto, che fa schifo, sia dal comportamento di lui perché c’eravamo detti determinate cose. Sono veramente schifata, non mi viene in mente un’altra parola. Quindi veramente basta, per quel che mi riguarda siamo in pausa, sono coerente”.

Malena tornerà nel programma e probabilmente sarà protagonista anche oggi di un siparietto sexy per corteggiare Chiofalo e far ingelosire ulteriormente Drusilla. Cosa succederà tra i due? Grande attesa per la puntata odierna per cercare di capire come l’attrice cercherà di far girare la testa al concorrente!











