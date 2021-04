Malena, Felicissima Sera/ “Rocco è stato colpito dalla mia passione per il sess* e dal mio aspetto normale..”

Malena vuole chiudere con il passato, vorrebbe lavarsi via di dosso l’etichetta di pornostar ma sicuramente il luogo per dimenticare tutto non è di certo il palco di Felicissima Sera. Pio e Amedeo questa sera, nella loro ultima puntata del programma, hanno deciso di invitare proprio la regina del porno italiano e non solo, ma con quale ruolo? Non osiamo immaginare quali possano essere le battute e le parole dei due comici al cospetto di Malena che, però, forse ignara del pericolo, ha deciso di prendervi parte magari proprio per dimostrare ben altro nella sua vita. Filomena Mastromarino, questo il suo vero nome, proprio come Pio e Amedeo viene dal profondo Sud, visto che è nata a Noci, in provincia di Bari, e proprio come loro ha sempre sognato il mondo dello spettacolo scegliendo forse una strada sbagliata di cui adesso si è un po’ pentita.

Pio e Amedeo pronti ad esplodere con Malena!

Malena ha deciso di darsi al cinema hard per lanciare un segnale forte di libertà e di voglia di essere qualsiasi cosa lei volesse ma adesso sembra che l’etichetta che le è rimasta addosso non vada più via. L’attrice ha spiccato il volto grazie a Rocco Siffredi e in questi anni ha provato a cambiare un po’ l’opinione di donne e uomini su di lei facendo dimenticare il passato, prendendo parte ad una serie di programmi e di reality ma senza ottenere molto. Lei stessa ai microfoni di ECG ha spiegato: “Una sera ho incontrato Rocco Siffredi a un evento, così ho deciso di propormi. Ci ho provato, pensavo che non mi avrebbe mai più contattata perché fisicamente lontana nell’aspetto fisico dalle pornostar che siamo abituati a vedere. Invece Rocco è stato colpito dalla mia passione per il sesso e dal mio aspetto normale…”, lo saranno anche Pio e Amedeo?

