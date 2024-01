Malena, imprevisto e urla in aeroporto con un fan/ “Lui voleva un selfie, lei ha provato a divincolarsi ma…”

Malena inseguita da un fan in aeroporto per un selfie: cos’è accaduto all’attrice hard

Imprevisto in aeroporto per Malena. Si sa che, quando si è un volto noto, è facile in luoghi pubblici e affollati incontrare fan che desiderano un selfie o un autografo. È quanto accaduto alla celebre attrice hard, che si apprestava a prendere un aereo quando è stata interrotta da un fan alla richiesta di un selfie, a causa del quale quasi rischiava di perdere il volo.

Il fatto è stato raccontato dal settimanale Chi, che tra le sue Chicche di gossip ha rivelato i dettagli dell’imprevisto che ha avuto come protagonista Malena la scorsa settimana, a Milano. “Domenica 14 gennaio, intorno all’ora di pranzo all’aeroporto di Linate, una bella ragazza si affretta verso il suo gate e, improvvisamente, viene quasi placcata da un ragazzo che prova a fermarla urlando: ‘Un selfie, ti prego, ti amo!'”, ha spiegato il giornale.

Malena e la corsa in aeroporto: com’è finita col fan

A quel punto Malena ha tentato di non perdere tempo e di continuare la sua corsa al gate ma il fan non si è arreso: “La diva in questione era la pornostar Malena che ha provato a divincolarsi urlando che avrebbe perso l’aereo. – si legge su Chi – L’ammiratore ha provato a scattare il selfie, mentre Malena si imbarcava.” Malena è dunque riuscita a prendere il suo aereo in tempo, nonostante i tentativi del fan di ottenere un selfie a tutti i costi. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, che oggi è una famosa attrice hard che ha lavorato anche con Rocco Siffredi, ha d’altronde un grosso seguito di fan speranzosi di incontrarla.











