Malena, proposta hot per Chiofalo “Passa una notte con me”/ Lui pensa a Drusilla e…

Proposta hot per Francesco Chiofalo nel corso della nuova puntata de La Pupa e il Secchione show. L’incontro con Malena la scorsa settimana sembra aver avuto un impatto su entrambi, tanto che lei ha deciso di inviargli un videomessaggio con un’inaspettata richiesta per il pupo: passare una notte con lei. “Ho notato che l’altra sera non mi hai tolto gli occhi di dosso e ho visto che hai uno sguardo sexy e intrigante. – ha esordito Malena nel suo videomessaggio, continuando – Poi volevo ringraziarti perché hai detto che mi conosci come attrice e sei stato l’unico a dire che hai visto i miei film, grazie grazie grazie!” A questo punto la proposta piccante: “Ho allora avuto un’idea: vorrei passare una notte con te in villa”.

Anche Malena sa che Francesco Chiofalo è fidanzato con Drusilla Gucci ma è convinta che lei sarà d’accordo: “Ovviamente so che sei fidanzato ma tu hai promesso a Drusilla che resterai con le mani in tasca e sicuramente lei è una donna di ampie vedute. Quindi se accetti, io corro da te in villa e passiamo una notte insieme. Sicuramente ci divertiremo.” Non è però dello stesso parere Chiofalo, che in studio dichiara: “In realtà Drusilla non è di così ampie vedute, quella mi taglia le mani, non vorrei che il prossimo teschio che colleziona è il mio.” È quindi pronto a rifiutare la proposta quando la D’Urso lo invita a rifletterci per una settimana prima di decidere in modo definitivo.

