Malena, quanto viene pagata a scena e su onlyfans?/ “Incasso anche 27mila euro”

Malena quanto guadagna a scena per un film hard e quanto dalla piattaforma di Onlyfans? A rivelarlo è stata proprio l’attrice scoperta da Rocco Siffredi durante un’intervista televisiva rilasciata nel programma “Belve” di Francesca Fagnani. Parlando dei film hard ha precisato: “Allora, c’è da fare una precisazione… I film non vengono pagati a film, ma vengono pagati a scena. Una scena varia tanto da persona a persona e il mio costo si aggira sui 1.000 euro. Più o meno questo è il prezzo”. Cifre importanti sicuramente di cui aveva già parlato durante un’altra intervista concessa a Le Iene: “si può arrivare fino ai 1500 euro a scena, se si è molto famosi. Se un’attrice è davvero tanto nota e gira un film completo, può arrivare a guadagnare anche 5mila euro”.

Se per una scena in un film hard guadagna anche 1.000/1500 euro a scena, tutto cambia se parliamo di OnlyFans, la piattaforma online su cui si fanno soldi pubblicando contenuti erotici.

Malena: “su OnlyFans guadagno anche 27 mila euro”

Malena non ha mai nascosto di pubblicare contenuti erotici sulla piattaforma OnlyFans che tanto spopola anche tra persone comuni. Durante il periodo del lockdown, l’attrice ha cominciato a pubblicare contenuti guadagnando cifre davvero importanti. “Ovviamente dipende da quanto lavoro. Durante il lockdown ad esempio sono arrivata a incassare 27mila euro, ma questo sulla piattaforma su cui lavoro. E calcolate che io sono un’attrice, le ragazze comuni che sono su questa piattaforma guadagnano più di me. Sì è vero, però io lo dichiaro” – ha sottolineato l’attrice hard nel programma Belve.

La ex politica del PD ha però precisato: “io sono famosa e non ho problemi a dire i guadagni, dichiaro tutto al fisco. Però confermo che le ragazze non popolari spesso guadagnano molto più di me. Questo ferisce molto le professioniste e le artiste che vedono le altre che lo fanno soltanto per soldi e basta”.

