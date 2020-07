Malena: “scambista per 10 anni prima del porno”/ “Fare eccitare milioni di uomini…”

Malena è una delle pornostar italiane più famose. Schietta e sincera, si è raccontata senza filtri in un’intervista rilasciata ai microfoni Barbara Costa e pubblicata su Dagospia. Malena ha parlato tante volte della sua scelta di diventare un’attrice per film a luci rosse e a Barbara Costa racconta di sentirsi una donna libera e di aver realizzato il suo sogno. “Con il porno non ho fatto altro che affermare liberamente la mia sessualità ma soprattutto ho realizzato il mio sogno più grande: fare eccitare milioni di uomini e donne attraverso la mia immagine e le mie performance sessuali”, ha raccontato Malena. L’attrice, poi, difende la propria scelta e quella delle sue colleghe svelando come le donne, nel mondo del cinema per adulti, siano pagate più degli uomini. “Basta rompere le p*lle alle donne che fanno o scrivono porno. Siamo donne, facciamo porno, poiché non imponiamo a nessuno di guardarci, nessuno ha il diritto di malgiudicarci”, ha aggiunto l’attrice che non si è mai pentita della scelta fatta.

MALENA E IL PASSATO DA SCAMBISTA

Se della scelta di diventare un’attrice porno Malena ha parlato tante volte, nell’intervista a Barbara Costa, ha confessato il suo passato da scambista. Per dieci anni, prima di decidere di far diventare la sua passione per il mondo del cinema a luci rosse un vero e proprio lavoro, infatti, Malena è stata una scambista. “Io il mondo dello scambismo l’ho frequentato, a lungo, e ho visto coppie, di ogni età, anche coppie mature, scambiarsi, e così riscoprire la propria sessualità. È un rimettersi in gioco”, ha confessato l’attrice. “Perché alcune coppie è proprio tramite lo scambismo che sperimentano trasgressioni mai provate prima”, ha poi concluso.



