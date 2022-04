Malena seduce Federico Fashion Style a La Pupa e Secchione/ Spogliarello in diretta!

Malena è la pupa per una notte della nuova puntata de La Pupa e il Secchione show 2022 e, come gli altri ospiti prima di lei, porta in studio una prova speciale per le coppie in gara che questa sera ha come tema la seduzione. Prima di far scendere in campo le coppie in gara, Malena mostra loro come si svolgerà la prova di seduzione : fa il suo ingresso in studio in lingerie molto sexy, pronta a mettere in scena una delle parti più celebri del cinema italiano, lo spogliarello di Sophia Loren di fronte a Marcello Mastroianni in “Ieri, oggi e domani”.

Manca, ovviamente, l’uomo che interpreta Mastroianni e la osserva ammaliato sul letto, mangiandosi le mani. Per l’occasione Barbara D’Urso chiede allora la partecipazione di Federico Fashion Style che non se lo fa dire due volte e si getta sul letto organizzato per l’occasione, osservando le movenze sensuali di Malena. Tra sensualità e un po’ di imbarazzo, viene interpretata la scenetta che lascia poi spazio alle performance non proprio delicate dei concorrenti de La Pupa e il Secchione show.

