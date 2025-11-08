Filomena Mastromarino, chi è Malena: l'ex attrice hard ha deciso di abbandonare il mondo del porno dove era entrata dopo aver conosciuto Siffredi

Il suo nome è Filomena Mastromarino, anche se tanti la conoscono con quello che il suo nome in scena, Malena. Lei, ex attrice porno, è nata a Noci, in provincia di Bari, dove è cresciuta, prima di decidere di intraprendere una carriera nel mondo dei video per adulti. Dopo essersi iscritta all’università, nella facoltà di Scienze Biosanitarie, Malena ha deciso di lasciare gli studi per lavorare come agente immobiliare e ancora tentare una breve carriera in politica. Dopo di che, il cambio di vita dopo l’incontro con Rocco Siffredi.

Dopo aver conosciuto il pornodivo, infatti, Malena ha intrapreso una carriera nel mondo dei film a luci rosse, cambiando totalmente la sua vita e rompendo con i suoi genitori e in particolar modo con suo padre, che non ha accettato la sua decisione. Malena è stata anche concorrente di diversi reality show, come L’Isola dei Famosi e Le Iene: esperienze che hanno permesso a Filomena Mastromarino di farsi conoscere anche come donna, mostrando un lato diverso di sé.

Filomena Mastromarino, chi è Malena: “Non sono pentita”

Malena, raccontandosi a “Belve”, ha confessato di aver compromesso anche la sua vita personale e privata dopo aver intrapreso una carriera nel porno. “Da quando sono Malena la mia vita sessuale è pari a zero, gli uomini con me non ci provano nemmeno, fuggono perché temono il confronto” ha confessato. Dopo diversi anni come pornodiva, Filomena ha scelto di cambiare vita, annunciando proprio il suo addio al mondo del porno. “Non sono pentita, ma non è una vita semplice” ha spiegato. Dopo diversi anni passati in quel mondo, dunque, Filomena ha deciso di tornare al suo nome e alla sua vita, riprendendosi quello che il mondo del porno le aveva tolto.

Oggi Malena, nome d’arte di Filomena Mastromarino, sogna una famiglia. “Mi immagino madre e moglie di un uomo che mi ami davvero, anche se non sarà semplice” ha confessato. Un grande sogno che Malena spera di realizzare dopo aver chiuso con la sua vecchia vita.