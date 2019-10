Malformazione del gene wwox/ Video Le Iene: Nicole, l’unica a soffrirne in Italia

Malformazione del gene wwox, Le Iene accendono i riflettori sulla storia di Nicole, unica bimba in Italia a soffrire della malattia rara. Veronica Ruggeri ha incontrato la famiglia della piccola di due anni, che sembra una bambola di porcellana: una malattia degenerativa che al momento non viene studiata in Italia. Un caso che si rifa a quanto accaduto negli Stati Uniti e al caso di Mila, affetta da una malattia rara mortale: alcuni medici di Boston hanno creato un farmaco personalizzato per lei, dando grandi speranze di guarigione. Un episodio che ha però scatenato un grande dibattito: è possibile a livello economico creare delle cure specifiche per pochi pazienti? Ma non solo: qual è la situazione in Italia per coloro che soffrono di malattie rare?

MALFORMAZIONE DEL GENE WWOX, LA STORIA DI NICOLE

Come spiega l’inviata de Le Iene, la malformazione del gene wwox è una malattia che non viene studiata in Italia perché non ci sono abbastanza casi. Come spiega Fanpage, in tutto il mondo ci sono solo 20 casi e solo una decina di bambini è riuscita a sopravvivere. La madre della piccola, Beatrice Landi, ha recentemente aperto una pagina su Facebook per sensibilizzare la gente sulla sua patologia e per chiedere un aiuto – anche economico – dati i costi esorbitanti per ricoveri e terapie. La piccola è diventata la figlia di tutti a Massa, dove abita con la sua famiglia: «Vorrei solo farle vivere una vita il più normale possibile», ha spiegato Beatrice ai microfoni del portale. E la piccola Nicole continua la sua battaglia, con la speranza che la svolta (nella ricerca) sia vicina per lei: clicca qui per vedere l’anticipazione del servizio de Le Iene.

