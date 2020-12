Malgioglio a Zorzi: “Oppini? Mai con ragazzi etero fidanzati” / Tommaso in crisi

Tommaso Zorzi in crisi per il possibile addio di Francesco Oppini al Grande Fratello VIP. Dopo l’annuncio del figlio della Parietti, il concorrente gieffino è piombato in uno stato d’animo negativo. All’interno della casa del Grande Fratello VIP, Cristiano Malgioglio ha deciso di offrire il suo sostegno morale a Tommaso Zorzi, che si sente abbandonato ed in un certo senso tradito dall’amico e compagno di avventure dentro la casa più spiata di Italia. Nella puntata di questa sera i concorrenti dovranno comunicare la propria decisione circa la permanenza nella casa. Oltre a Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello anche Francesco Oppini potrebbe lasciare. E Tommaso Zorzi è caduto in una profonda solitudine. Per fortuna ci ha pensato Cristiano Malgioglio a rincuorarlo, nella speranza che Francesco faccia un passo indietro e ripensi al suo futuro dentro la casa.

Malgioglio a Zorzi: “Oppini? Mai con ragazzi etero fidanzati”

Cristiano Malgioglio rincuora Tommaso Zorzi e con la solita schiettezza offre il suo punto di vista sul suo rapporto con Francesco Oppini. “Tommaso tu non ti devi innamorare di ragazzi etero fidanzati”, gli ha detto. Il possibile addio del figlio della Parietti ha letteralmente sconvolto Zorzi, per sua fortuna Cristiano fa di tutto per alleggerirgli le giornate dentro la casa. Le sue battute e le sue considerazioni hanno naturalmente fatto breccia nel popolo social, che ne apprezza la consueta schiettezza.



