Malgioglio, addio all’Eurovision 2023/ Colpa di Amici: Gabriele Corsi svela la verità

Cristiano Malgioglio, addio all’Eurovision 2023

Cristiano Malgioglio, insieme a Gabriele Corsi, negli ultimi anni, ha commentato per l’Italia la finale dell’Eurovision. Proprio Malgioglio e Gabriele Corsi hanno festeggiato con tutta l’Italia la vittoria dei Maneskin all’Eurovision 2021 tifando, poi, nella scorsa edizione, per Mahmood e Blanco. Una coppia vincente che ha convinto non solo il pubblico di Raiuno, ma anche i vertìci Rai che, tuttavia, per l’edizione 2023 che si svolgerà a Liverpool e che avrà in Marco Mengoni il rappresentante dell’Italia, dovrà rinunciare a Malgioglio.

Il paroliere, dopo essere stato giudice di Tale e Quale show, ha accettato l’offerta di Maria De Filippi di far parte della giuria del serale di Amici 22 insieme a Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Proprio la sua presenza come giudice al serale di Amici 22 gli impedirebbe di commentare la finale dell’Eurovision 2023 come ha spiegato Gabriele Corsi.

Gabriele Corsi, la verità sull’assenza di Malgioglio all’Eurovision 2023

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni a “Il Fatto Quotidiano”, Gabriele Corsi ha parlato proprio dell’Eurovision e del collega Cristiano Malgioglio confermando la sua assenza. “Il 13 maggio c’è la finale di Eurovision Song Contest, ma anche la finale di Amici. Divorzio artistico? No. Io sono molto felice che voi mi facciate questa domanda. Anche perché avevo promesso nelle storie di Instagram che bene o male una notizia ve la portavo. La notizia che porto è che Cristiano non potrà essere il mio partner e questa cosa devo dire che mi addolora molto”, ha detto Corsi.

“Con lui ho lavorato benissimo. Sono addolorato molto dal punto di vista professionale e anche umano, perché Cristiano è una delle persone più carine che io abbia conosciuto in vita mia e lo dico davvero. Il nostro sodalizio vi assicuro che non finirà qui. Faremo anche altro. E ci sentiamo in continuazione. Mi dice ‘Gabrieluccio tesoro ti devo dire una cosa’”, ha aggiunto. Al posto di Malgioglio, accanto a Corsi, potrebbe esserci Alessandro Cattelan.











