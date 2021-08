Malgioglio aggredito da un’oca: “Una iena sarebbe stata più docile”/ “Col cavolo…”

Nuova disavventura per Cristiano Malgioglio che, in vacanza, si sta godendo la natura. Il paroliere, dopo aver raccolto pomodori, zucchine e melanzane, ha deciso di trascorrere un po’ di tempo andando a trovare le oche con cui, già la scorsa estate, aveva avuto un piccolo scontro in seguito al quale era caduto finendo in ospedale. Nulla di grave, ma il video pubblicato sul suo profilo Instagram, diventò virale. Quest’anno, Malgioglio ha deciso di tornare sul luogo del delitto per provare a fare amicizia con le oche, ma dal video e dalle parole scritte su Instagram, pare non sia stato molto fortunato. A quanto pare, tra il paroliere e le oche non c’è molta simpatia. “L’hanno scorso mi hanno aggredito. Quest’anno volevo fargli una visita“, scrive Malgioglio nella didascalia che accompagna il video in cui si avvicina lentamente alle oche.

Malgioglio, il video dell’aggressione dell’oca

A distanza di un anno dal primo incontro, Malgioglio e l’oca saranno riusciti a fare amicizia? A quanto pare no. “Appena quell’oca terribile mi ha visto ha incominciato a rincorrermi per beccarmi ancora. Col cavolo vado a trovarli più. Una iena sarebbe stata più docile. E pensare che amo tanto gli animali. Ma non sono tutti così aggressivi”, ha ammesso il paroliere. Il video sta ottenendo grandissimo successo sui social e sono tantissimi i commenti dei fans. “Ti adoro”, scrive un follower. “Sei unico, solo tu puoi fare queste cose”, aggiunge un altro. E ancora: “Ma ti vogliono solo dare un bacino”, “Nonostante quanto accaduto l’anno scorso sei tornato. Sei un grande”, “Ti amo”.

