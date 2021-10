Malgioglio “Alessandra Mussolini dovevi cantare e lasciare la politica”/ La Lucarelli esulta.. ed è polemica!

Cristiano Malgioglio protagonista di una simpatica gaffe a Ballando con le Stelle 2021. Il famoso cantautore, dopo un bellissimo discorso contro la violenza sulle donne, lancia messaggi affettuosi nei confronti dell’amica Alessandra Mussolini, seduta tra il pubblico come opinionista. La Carlucci nota il loro feeling special e Cristiano non perde occasione per esaltare lo splendido rapporto di amicizia che lo lega all’ex concorrente, tessendo le sue lodi di cantante. “Avrebbe dovuto farla…“, azzarda Malgioglio. Che raccoglie una vera e propria standing ovation quando le dice: “Tesoro l’unica cosa che avresti dovuto fare era soltanto buttarti nella canzone perché canti bene, e lasciare la politica”.

Alessandra Mussolini perde le staffe per la gaffe di Malgioglio: “mi girano”

L’ovazione del pubblico infastidisce Alessandra Mussolini, che sembra poi voler mettere le cose in chiaro con Selvaggia Lucarelli. Pur senza citarla direttamente, l’opinionista di Ballando con le Stelle 2021 la chiama in causa in un scintillante confronto a distanza che si spegne sul nascere: “Dato che a me poi mi girano voglio dire restiamo tranquilli, è una serata tranquilla, esultanza fuori luogo, calma ed anche meno”. La Carlucci, quindi, getta acqua sul fuoco: “chi ha orecchie per intendere, intenda“, dice. Poi, giustamente, decide di andare oltre.

