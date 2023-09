Malgioglio asfalta Alex Belli a Tale e Quale show 2023: “Presuntuoso”/ “Tu bello e bravo? No, sei piatto!”

Cristiano Malgioglio attacca Alex Belli a Tale e Quale show 2023: “Dici di essere bello e bravo ma…”

Cristiano Malgioglio è inarrestabile anche nella seconda puntata di Tale e Quale show 2023. I suoi commenti pungenti questa volta colpiscono Alex Belli che finisce nel suo mirino non solo per l’esibizione nei panni di Luciano Ligabue, ma ancor di più per le dichiarazioni fatte dall’ex gieffino nel filmato che anticipa il suo arrivo sul palco di Rai Uno. Nel video Belli dichiara di non essere solo “bello” ma di essere un bello che “canta, balla e suona”, elogiando dunque le sue qualità.

Parole, queste, che non piacciono a Malgioglio. Il giurato, dopo aver bocciato la sua imitazione di Luciano Liguabue, lo ammonisce dunque anche per il comportamento presuntuoso. “Esibizione non pervenuta! – esordisce – Poi volevo dirgli una cosa: prima ho ascoltato la tua clip, sai che essere presuntuosi può essere pericoloso per chi vuole fare questo lavoro? Tu dici che sei bello, sei bravo… tu pensi di essere bellissimo, bravo, un cantante straordinario… A me non frega niente se è bello o non è bello, io sono qui per fare il giudice e lui non mi ha dato nessuna emozione per il semplice fatto che non ha una voce fluida come quella di Ligabue.” Così chiude lapidario: “Mi sei sembrata una torta senza lievito: piatta!”

