Malgioglio aveva previsto la vittoria di Angelina Mango a Sanremo 2024/ Il video diventa virale!

Angelina Mango ha trionfato sul palco dell’Ariston con La Noia, segnando l’inizio del suo percorso musicale. ‘ex allieva di Amici si è dimostrata talentuosa da subito, e c’è chi se n’era accorto già durante il talent show. Cristiano Malgioglio, infatti, aveva previsto la vittoria dell’artista a Sanremo.

“Vincerai prima Sanremo e poi l’Eurovision. Noi abbiamo un gioiello. Se non fai nell’uno e nell’altro non ha importanza perchè sei meravigliosa” aveva dichiarato l’artista all’epoca insegnante all’interno del programma. Alcuni utenti hanno ricordato quel momento che è diventato virale nelle ultime ore. Sembra, dunque, che le previsioni di Malgioglio abbiano colto nel segno. Sul web alcuni utenti hanno colto questa situazione per definire la figlia d’era come ‘raccomandata’ da Maria De Filippi, ma sono tantissimi a difendere il talento di Angelina.

Angelina Mango e i particolarissimi look targati Etro

Angelina Mango ha trionfato al Festival di Sanremo 2024, ma a vincere è stato anche il suo inimitabile look targato Etro. Si tratta dello stesso brand che aveva vestito i Maneskin, che hanno vinto la kermesse canora nel 2021. L’artista, come riporta Il Fatto Quotidiano, si è esibita nel brano La noia, con un body in duchesse nera e verde metallizzato con fantasia floreale e inserti di pizzo e sovragonna in georgette ricamata con jais e cristalli neri.

De Vincenzo, direttore del brand, ha ideato ben cinque look diversi per l’artista: “È stata proprio Angelina a volere che fosse così. Voleva ogni sera un’immagine diversa, mai scontata e potente, cosi anche i colori e le stampe”, ha spiegato al Corriere della Sera. Etro, ormai, è diventato il portafortuna ufficiale del Festival.











