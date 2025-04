Si accende la lite sul finale del quarto serale di Amici 24 tra Anna Pettinelli e Cristiano Malgioglio. L’occasione nasce di fronte alle esibizioni del pupillo della speaker, Nicolò Filippucci, da sempre elogiato da Malgioglio ma questa volta severamente bocciato. Il giudice del serale è arrivato prima a dichiarare che il cantante “mi ha deluso” con la sua esibizione su un brano di Adele; successivamente, Nicolò è tornato ad esibirsi in duetto con Trigno e, anche questa volta, Malgioglio ha avuto commenti severi nei confronti di entrambi, dichiarando: “Mi avete reso triste”.

Pagelle Amici 24 Serale 2025, 4a puntata/ Chiamamifaro eliminata ingiustamente, Senza Cri piange troppo

Commenti gelidi, quelli di Malgioglio, che hanno lasciato i ragazzi spiazzati e la stessa Anna Pettinelli scossa. La prof si è però ripresa immediatamente, pronta a replicare al giudice e a cercare di comprendere le motivazioni dei suoi commenti così severi.

Lite tra Anna Pettinelli e Cristiano Malgioglio ad Amici 24 per Nicolò Filippucci: botta e risposta

“Mi hanno reso triste, questa canzone è una festa, avrebbero dovuto metterci molta più gioia!”, ha detto Malgioglio, spiegando il motivo della sua critica all’esibizione di Nicolò e Trigno sulle note del brano ‘Un’estate italiana’. “Ma cosa dici? – ha tuonato allora Pettinelli, furiosa, per poi aggiungere con sarcasmo – Ma ti ha passato il vino Rudy? Puoi dire quello che vuoi ma non che ti ha reso triste!” Malgioglio però si è mostrato di tutt’altro avviso: “Io avrei voluto molto più allegria, arrabbiati come vuoi, non me ne frega niente!” Il suo punto è andato infatti al rivale del duetto, Jacopo Sol, ma a vincere sono stati comunque Nicolò e Trigno, votati da Elena e Amadeus.

Chiamamifaro o Senza Cri, chi è stato eliminato ad Amici 24?/ Fuori l'allieva di Zerbi: confessione di Maria!