Si accende subito lo scontro nel corso del quinto serale di Amici 24. È il guanto di sfida voluto dalla maestra Celentano, che mette Chiara e Francesca a confronto sullo charme, a scatenare la lite tra Alessandra e Cristiano Malgioglio. Uno scontro che ha inizio già alla lettura della lettera del guanto da parte di Maria De Filippi, che porta il giudice a dire: “Questa lettera non ha senso, perché lo charme è qualcosa di soggettivo. Lo charme è tanta roba, cosa vuol dire?”

Alessandra Celentano è subito in disaccordo e lo dice apertamente: “Quando c’è eleganza e classe è assolutamente riconoscibile. Non sono d’accordo con lei. Lo charme nella danza è la forza d’attrazione, il fatto di farsi guardare, l’eleganza, se per lei è soggettivo voterà per la sua soggettività e il suo gusto.”

Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano, si scatena la lite ad Amici 24: lui rifiuta di votare, lei si infuria

Francesca e Chiara si esibiscono, dunque, dopo la dimostrazione di Francesca Tocca ad Amici 24. Maria De Filippi chiede a Malgioglio il suo voto e lui spiazza tutti: “Io non voto, non mi sento di votare. Non riesco a capire lo charme della danza.” Alessandra Celentano è furiosa e sbotta: “Se non lo capisci non devi fare il giudice! Mi dispiace! – dice a Malgioglio – Che non si riesca a fare una scelta tra le due ragazze è impossibile!” Il giudice, a sua volta, si infervora e risponde a tono alla maestra: “Se io occupo questo posto è perché sono capace di dire cosa penso ma non capisco lo charme nella danza!” Alla fine il guanto è annullato, perché Amadeus vota per Francesca, Elena D’Amario per Chiara. A stemperare è Maria De Filippi con una battuta fatta a Celentano: “Quindi lo devo cacciare Cristiano?” “Se non fa il suo lavoro sì!” replica, lapidaria, Alessandra.

