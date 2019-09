Malgioglio come Furio di Verdone: buca e chiama l’Aci/ Video: “aiuto, sono disperato”

Piccola disavventura per Cristiano Malgioglio che, dopo aver bucato, non riuscendo a cambiare la ruota, ha chiesto aiuto chiamando il soccorso stradale. A rivelarlo è stato lo stesso artista che, su Instagram, ha pubblicato un video in cui, nella piazzola di sosta con tanto di casacca indossata, rivela il suo piccolo problemino ai followers. Quando il soccorso stradale arriva, Malgioglio tenta di capire come fare per cambiare una ruota da solo. Dopo averci provato, non riuscendoci, si arrende. “Ragazzi, sono in panne. Come faccio adesso? Devo chiamare qualcuno che mi aggiusti la macchina” – esordisce così Malgioglio nel video. Come per magia, alle sue spalle, arriva il soccorso stradale: “Che meraviglia, è giò arrivato” – dice Cristiano che, poi, avendo lo strumento tra le mani, chiede: “come si mette?”. “Vuole imparare?”, chiede a sua volta il soccorritore. “Certo”, risponde Malgioglio che, dopo averci provato, si arrende: “non ci riesco, sono disperato”.

MALGIOGLIO, DISAVVENTURA IN AUTOSTRADA COME FURIO DI CARLO VERDONE

Una scena epica quella di Cristiano Malgioglio in autostrada che, agli utenti, ha ricordato la famosa scena del film di Carlo Verdone “Bianco, rosso e verdone” in cui Furio, dopo aver bucato in autostrada, chiama il soccorso stradale. Dopo la piccola disavventura, Malgioglio ha poi scritto su Instagram: “Ieri lunedi, un problema con la ruota della macchina. Io pensavo di saper fare tutto e invece ho capito che non era cosa per me . Per fortuna dopo un attimo e’ arrivato il soccorso stradale e tutto e’ andato a buon fine. Grazie. Buona giornata a tutti voi amici di Instagram Ormai siete in tantissimi. Vi leggo. Siete meravigliosi e fate parte della mia vita. Vi AMO”. Tantissimi i commenti degli utenti che, sotto il video, hanno scritto: “Propongo Malgy come nuovo socio ACI!!”, “No, vabbè sei unico! Ti amiamo”, “Sei uno spettacolo anche negli imprevisti”, “sei un grande”.







© RIPRODUZIONE RISERVATA