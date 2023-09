Malgioglio contro Elettra Lamborghini al Padova Pride Village?/ Retroscena di Dagospia “Chi crede di essere?”

Cristiano Malgioglio ed Elettra Lamborghini: cos’è successo al Padova Pride Village?

Cristiano Malgioglio ed Elettra Lamborghini sono stato ospiti del Padova Price Village. La presenza dei due ha attirato tantissime persone, pronte a divertirsi e a cantare sia i successi della Lamborghini che di Malgioglio. Qualcosa, però, dietro le quinte, avrebbe scosso l’organizzazione. A riportare l’accaduto è Ivan Rota per Dagospia. Secondo il giornalista, una richiesta della Lamborghini non sarebbe stata particolarmente gradita da Malgioglio che, non solo avrebbe rifiutato di accontentare Elettra, ma sarebbe andato anche su tutte le furie.

Stando al racconto di Ivan Rota di Dagospia, la Lamborghini avrebbe chiesto di esibirsi prima di Malgioglio in modo tale da poter lasciare prima l’evento per poter partire con il suo aereo privato. Una richiesta che non sarebbe affatto piaciuta al giudice di Tale e Quale Show 2023.

Il retroscena di Dagospia su Malgioglio ed Elettra Lamborghini

Sempre secondo quanto fa sapere Malgioglio su Dagospia, pare che Malgioglio si sia scagliato contro Elettra Lamborghini non tollerando il suo atteggiamento. “Andate tutti affanc*** ma chi si crede di essere? Lady Gaga?”, sarebbe stato lo sfogo del paroliere. Fosse stato un volo di linea avrei potuto capire, ma se è privato la può aspettare. C’è gente che non ha i soldi neppure per comprare il latte ai bambini…”, avrebbe aggiunto ancora Malgioglio.

Un retroscena sul quale, per il momento, non si sono pronunciati nè Malgioglio nè la Lamaborghini. Quale sarà, dunque, la verità su quanto accaduto al Padova Pride Village?

