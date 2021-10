Malgioglio critica Clementino/ Il rapper risponde: “Utile come l’ananas sulla pizza”

Botta e risposta a distanza tra Cristiano Malgioglio e Clementino. Il cantautore è tra i giudici di Tale e Quale show 2021 e, nel corso della quarta puntata trasmessa l’8 ottobre, ha elogiato Pierpaolo Pretelli che, con l’imitazione di Clementino, non solo ha conquistato la sua fiducia, ma ha anche vinto la puntata. “Devo dirti che a me è piaciuto molto. Perché Pierpaolo ha tenuto il ritmo giusto ed è stato molto più interessante di Clementino. Scusate ma è la verità, quello che penso”, ha detto Cristiano Malgioglio.

Le parole di Malgioglio hanno naturalmente scatenato polemiche e il giudice di Tale e Quale ha aggiunto: “Non è vero che faccio preferenze. Io sono molto sincero in quello che dico. Non posso dire che non è stato un bel numero altrimenti mentirei. A me è piaciuto tutto come numero quindi dico questo“.

Clementino replica a Cristiano Malgioglio

Le parole di Cristiano Malgioglio hanno scatenato la reazione di Clementino che ha replicato sui social al cantautore rispondendo per le rime. Il rapper napoletano, con ironia, ja detto: “Hey caro Cristiano Malgioglio, tu stai parlando male di me in tv. Però sappi che io credo che tu abbia nella musica, nel cinema e nella tv, la stessa identica utilità dell’ananas sulla pizza. La stessa proprio, identica“.

Malgioglio replicherà nuovamente a Clementino nel corso della prossima puntata di Tale e Quale show 2021 o l’argomento sarà definitivamente chiuso?

