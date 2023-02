Malgioglio “Da nudi siamo tutti come scimmie”/ “Ma io no, perché mi depilo…”

Malgioglio e la “profezia” su Francesco Gabbani

Rivelazioni e retroscena di Cristiano Malgioglio a Tale e Quale Show dedicato al Festival di Sanremo. Come quando ha parlato di Francesco Gabbani. “Mi piace ricordare il mio incontro con Gabbani. Si avvicinò e mi chiese se potesse lasciarmi il cd. Mi disse che cantava e che sarebbe stato tra le nuove proposte. Mi tolsi gli occhiali, gli chiesi di guardarmi negli occhi e gli dissi che avrebbe vinto”, ha spiegato il giurato, prendendo alla sprovvista i colleghi e il conduttore Carlo Conti. Malgioglio per questo episodio ritiene di essere la “maga Malgy” e di aver portato fortuna a Francesco Gabbani. “Si vede che ero sensitivo all’epoca…”.

Cristiano Malgioglio: "Vorrei avere 10 mariti"/ "In amore mi piace tradire"

Malgioglio e le “persone che sembrano delle scimmie…”

Dopo aver espresso il suo giudizio sul concorrente, Cristiano Malgioglio a Tale e Quale Show si è lasciato andare ad una battuta. “A me piace questa disciplina orientale, è molto interessante. Poi quando una persona si spoglia… tutti noi quando ci spogliamo sembriamo delle scimmie, delle scimmie nude”. Il paroliere si ritiene però diverso: “Ma io non sono una scimmia, perché mi depilo ogni giorno. Anche se mi spoglio, sono a posto, non ho problemi. Mi avete capito o no?”. Carlo Conti allora ha replicato ironicamente: “Sono notizie importanti, credo che il Tg1 darà questa notizia, è fondamentale”.

