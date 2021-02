Malgioglio e Matilde Brandi: “Lutto per Dayane Mello? Sconvolti”/ Poi l’appello al GF

La notizia della morte del fratello di Dayane Mello a causa di un incidente stradale ha fatto il giro del web in pochi minuti e ha sconvolto tutti. Sono tanti i volti del Grande Fratello Vip, di quest’anno e non, che hanno manifestato il loro dolore e la loro solidarietà alla concorrente e finalista del reality di Canale 5. Tra le parole più toccanti quelle di Cristiano Malgioglio che, durante la sua breve permanenza nella Casa, ha avuto modo di creare un bellissimo rapporto con Dayane.

In diretta con Francesco Fredella su RTL 102.5 News, Malgioglio ha manifestato tutto il suo dolore per la Mello: “Sono sconvolto, ho pianto per lei. Dopo tutto quello che ha passato questa donna non ci voleva anche questa. Un ragazzo di soli 27 anni che lei amava alla follia.” Si è detto allora pronto a tornare in Casa solo per lei: “Mi piacerebbe stare dentro la Casa per poterla consolare, lei è un po’ come me e ci somigliamo molto. Chiederò al Grande Fratello di poter entrare per salutarla, la mia presenza ora sarebbe molto importante per lei.”

Matilde Brandi su Dayane Mello: “È distrutta”

Se Cristiano Malgioglio lancia, dunque, un appello al Grande Fratello Vip, Matilde Brandi, intervenuta su RTL 102.5 News, si è detta addolorata e vicina a Dayane Mello: “Sarà distrutta, perché lei ha avuto una storia familiare molto particolare e tragica. – ha esordito la showgirl, per poi aggiungere – Lei era molto legata al fratello ed è una cosa terribile. Poi lì dentro è tutto raddoppiato, tutto amplificato. Magari in Casa si sente più protetta, lei è una ragazza molto sensibile.” Al momento Dayane ha deciso di rimanere in Casa ma tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro.



