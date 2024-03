Malgioglio, elogio a Petit e Mida di Amici 2024: “Mi hanno commosso”/ “Le liti tra prof? Ecco cosa succede”

Cristiano Malgioglio elogia Maria De Filippi e svela retroscena sul serale di Amici 2024

Cristiano Malgioglio è tornato a rivestire il ruolo di giudice del serale di Amici 2024 accanto a Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Un ruolo che lui definisce ‘un grande onore’, vista la profonda stima che prova nei confronti di Maria De Filippi, che ha tenuto a rinnovare nel corso di un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni.

“Ho sempre desiderato lavorare con Maria De Filippi. – ha ammesso il paroliere – Lei mi fa stare bene, è una luce. Quando la guardo, imparo. Ed è affettuosa, è una donna ricca di sentimento. Sto imparando a conoscerla meglio, anche se ho sempre un po’ di soggezione per la stima che ho di lei.” Malgioglio si è poi addentrato nel merito della gara del serale ad Amici 23, commentando anche le performance della prima puntata e rivelando quali sono state le sue preferite.

Malgioglio commosso da Petit e Mida al serale di Amici 2024

“Nella prima puntata per esempio mi sono commosso due volte: quando Petit ha cantato ‘Don Raffaè’ di Fabrizio De Andrè, – ha spiegato Malgioglio – ho pensato a quanta gratitudine ho per De Andrè che mi ha protetto quando ero come una foglia fragile all’inizio della mia carriera.” E ancora: “qualche lacrimuccia è scesa anche quando Mida ha cantato ‘Tuyo’ il bolero di Rodrigo Amarante, la canzone della serie tv Narcos. Perché è stata la colonna sonora di una mia storia d’amore travagliata.”

Malgioglio ha commentato poi anche i numerosi scontri che si scatenano tra i professori di Amici 2024 nel corso del serale. “Ognuno tira acqua al suo mulino ma è giusto che sia così. – ha detto il giudice – Io intervengo solo se vedo qualcosa che non funziona. Prendo la parola soltanto se sono convinto di quello che ho da dire. E mi piace anche difendere i deboli. Non ci penso due volte prima di esprimere un giudizio, per me sarebbe un fallimento. Io sono diretto.”











