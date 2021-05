Malgioglio “Emozionatissimo per l’Eurovision”/ “Fidanzato? L’amore ora è la musica”

Cristiano Malgioglio si prepara a commentare la finale dell’Eurovision Song Contest in diretta assieme a Gabriele Corsi e, intervistato per RTL 102.5 a W L’Italia da Federica Gentile e da Francesco Fredella nella rubrica Trends&Celebrities, si dice in trepidazione per questa opportunità. “Sono molto emozionato, la musica è il mio sangue! – ha ammesso il paroliere, anticipando poi che – vedremo un Cristiano Malgioglio, diverso, ma con la solita ironia, è bello, non so cosa dire, spero di dare il meglio”. In merito ai partecipanti all’Eurovision, ha dichiarato: “Quest’anno la musica è molto potente, così come gli arrangiamenti, le voci meravigliose, tutti hanno delle personalità propria”. E sui Måneskin “hanno un’energia hanno un rock duro, sono belli da vedere, ma guardate con attenzione il Portogallo che per la prima volta cantano in inglese”.

Malgioglio parla del fidanzato turco: “L’amore viene e va!”

Dall’Eurovision alla sua musica. Cristiano Malgioglio è pronto a presentare una nuova canzone che, promette, farà ballare tutti: “Tra poco uscirò con il mio nuovo singolo per l’estate, sarà una bomba, racconta la storia di un uomo che si guarda allo specchio perché vuole cambiare la sua vita, è una storia delicata con un ritmo pazzesco, che fa riflettere, si chiamerà ‘Tutti me miran”. Un brano in cui, dichiara, si sente una vera e propria star, che anticipa il disco in uscita in autunno. Proprio quando Fredella gli chiede del famoso fidanzato turco, Malgioglio svela: “L’amore va e viene, ormai è passato un anno e mezzo…Adesso l’amore per me è l’uscita di questo disco in autunno in cui canto con le più grandi interpreti dell’America Latina.”

