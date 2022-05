Malgioglio: “Eurovision 2022? Tifo per Inghilterra e Portogallo”/ “Blanco e Mahmood…”

Malgioglio, i suoi preferiti all’Eurovision 2022

Dopo aver commentato l’edizione 2021 dell’Eurovision insieme a Gabriele Corsi, Cristiano Malgioglio sta ripetendo l’esperienza con l’edizione 2022. Il sipario sull’Eurovision 2022 che si sta svolgendo a Torino si è alzato martedì scorso con la prima semifinale. Dopo aver ascoltato le canzoni, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente, Malgioglio ha svelato i suoi artisti preferiti. “Amo alla follia Space Man dell’inglese Sam Ryder e Saudade della portoghese Maro, una canzone che sa di Africa“, ha spiegato il cantautore.

“E poi c’è Liamame del cantante rumeno WRS che potrebbe essere un pezzo mio. Magari in futuro farò qualcosa con lui. Certo, non è sexy come Ricky Martin altrimenti avrebbe un successo pazzesco. Pazienza”, ha aggiunto.

Dopo aver vinto con i Maneskin per i quali Cristiano Malgioglio ha fatto il tifo per tutta la durata della manifestazione esaltando il talento della giovane band romana che, sabato 14 maggio, salirà sul palco di Torino durante la finalissima come ospite speciale, Malgioglio ha svelato anche cosa pensa di Mahmood e Blanco che rappresentano l’Italia con il brano “Brividi”.

“Io tifo per loro. Se l’anno scorso per i Maneskin mi sono messo in mutande, quest’anno mi metterei in topless. La canzone è bella. Vediamo”, ha commentato Malgioglio che ha parlato nuovamente il talento di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sottolineando come, nonostante il successo mondiale da cui sono stati travolti nell’ultimo anno, non si sono montati la testa ribadendo, poi, come la vittoria sia stata più che meritata.

