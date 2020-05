Malgioglio: “fidanzato con un nutrizionista 38enne”/ “É stato un colpo di fulmine”

Pubblicità

Cristiano Malgioglio ha un fidanzato giovane e che non fa parte del mondo dello spettacolo. Ai microfoni del settimanale Chi, l’artista conferma di essere innamorato di un nutrizionista 38enne che vive a Istanbul dove gestisce una palestra insieme al fratello. Nonostante la lontananza, tra i due il rapporto è molto forte. Non potendosi incontrare a causa del coronavirus, i due si sentono tutti i giorni grazie alla tecnologia. “Mi manca il mio amore e mi fa male l’idea di non poterlo riabbracciare nelle prossime settimane. Io sono a Milano, lui a Istanbul. […] Tralasciando i continui messaggini, tutte le sere ci facciamo lunghissime telefonateCi raccontiamo delle nostre giornate, delle nostre paure e e ci salutiamo sempre ascoltando la colonna sonora del nostro amore: I close my eyes and count to ten di Dusty Springfield“, ha detto Malgioglio al magazine diretto da Alfonso Signorini.

Pubblicità

MALGIOGLIO: “IO E IL MIO FIDANZATO CI SIAMO INNAMORATI CON UNO SGUARDO”

Tra Cristiano Malgioglio e il fidanzato 38enne è stato un vero colpo di fulmine. Il paroliere e il nutrizionista si sono innamorati con un sguardo durante un incontro a Istanbul. “Eravamo nei pressi di piazza Taxxim, a Istanbul. Io stavo guardando un tappeto di tulipani quando vedo passare questo gran bel ragazzo. Lui mi guardava come un serpente affamato mentre io, come da copione, cercavo di stare sulle mie. La verità è che ci è bastato uno sguardo per andare in confusione e poi, come sempre, da cosa nasce cosa. Vede: ero arrivato in una fase della vita nella quale avevo smesso di sognare il grande amore ma a quanto pare le sorprese sono sempre dietro l’angolo”, confessa Malgioglio. Per il futuro, la coppia sogna di poter andare in Giappone e in Grecia dove vive la madre del 38enne. Malgioglio, infine, confessa che la cosa più bella di questo amore è “che lui non sapeva nulla di me”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA