Malgioglio fuori dalla giuria di Tale e Quale Show?/ Spunta l’indiscrezione che…

Cristiano Malgioglio è stato indubbiamente uno dei protagonisti della stagione televisiva. L’artista, infatti, dopo essere stato giudice di Tale e Quale Show accanto a Giorgio Panariello e Loretta Gossi, è passato da Raiuno a Mediaset per sedere tra i giudici del serale di Amici con Michele Bravi e Giuseppe Giofrè rinunciando, però, a commentare l’Eurovision 2023. Cosa accadrà, dunque, nella prossima stagione televisiva? Malgioglio tornerà in tv sulla Rai o sue Mediaset? Artista poliedrico, dopo aver scritto alcune delle canzoni più belle della musica italiana, è diventato un protagonista indiscusso del piccolo schermo.

Amatissimo per la sua ironia, i suoi modi di fare eccentrici e per la sua capacità di parlare ai giovani, Malgioglio ha fan di tutte le età e così, anche in autunno, tornerà a strappare un sorriso ai telespettatori, ancora come giudice ma di quale programma?

Malgioglio confermato nella giuria di Tale e Quale Show

La Rai non rinuncia a Cristiano Malgioglio. Come svela un retroscena esclusivo di TvBlog, infatti, Malgioglio, nella prossima edizione di Tale e Quale Show, sarà ancora uno dei giudici. Al suo fianco, poi, siederanno ancora Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Carlo Conti, dunque, conferma il trio che, nell’ultima edizione del suo programma, ha convinto il pubblico di Raiuno. Una conferma che il pubblico apprezza essendo affezionato a tutti i giudici.

Per quanto riguarda i concorrenti, invece, non ci sono ancora indiscrezioni. Non è da escludere, tuttavia, la presenza di ex concorrenti dei reality show come accaduto nelle scorse edizioni con Valeria Marini, Rosalinda Cannavò, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando.

