Malgioglio, gaffe con Silvia Toffanin a Verissimo/ “Ho un regalo per te”, ma lo rompe in studio

Cristiano Malgioglio porta un dono a Silvia Toffanin ma lo rompe prima di darglielo

Cristiano Malgioglio fa il suo ritorno a Verissimo, nella puntata del 20 maggio, annunciando una grande sorpresa per la conduttrice Silvia Toffanin. “Stavolta ho una stupenda sorpresa per te, solitamente sei tu a farla a noi, ora ho voluto farla io a te”, rivela il giurato di Amici 22 alla conduttrice, “Però te lo do solo alla fine dell’intervista”, le preannuncia.

Arrivati i momenti dei saluti, Cristiano Malgioglio è pronto a svelare la sua sorpresa: “L’ho messa qui ma non la trovo”, dice a Silvia mentre cerca all’interno della manica della sua giacca. Una volta trovato, il dono però scivola tra le mani del cantante e cade rovinosamente a terra. “Si è rotto!” annuncia a malincuore Malgioglio, lasciandosi aiutare da Giuseppe Giofrè. Il ballerino cerca di aggiustare quello che si scopre poi essere un portachiavi con una ‘S’, iniziale di Silvia Toffanin, tutto tempestato di brillantini.

Cristiano Malgioglio, doppia gaffe a Verissimo con Silvia Toffanin: “Non potevo comprartelo d’oro…”

Nessuno dei due riesce però a ripararlo, Malgioglio è perciò costretto a donarlo alla conduttrice rotto. “Questo è un dono che vorrei tu tenessi per sempre con te”, annuncia infine Malgioglio a Silvia, contenta del dono. Infine il cantante conclude con un’altra piccola gaffe: “Non è d’oro perché costava troppo, non potevo spendere tutti quei soldi, visto che tu sei molto semplice però accetterai questo!”

