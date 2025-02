Gaffe Sanremo 2025: Cristiano Malgioglio non sa dov’è Padova, pubblico scioccato

Cristiano Malgioglio, co-conduttore di questo Sanremo 2025 ci ha allietati con un altra gaffe durante la sua prima serata accanto a Carlo Conti e Bianca Balti. Tutto è successo durante la presentazione di Marcella Bella, quando Malgioglio si era appena cambiato l’abito salendo sul palco con un completo in pizzo nero spezzato con un colletto bianco. In seguito al suo arrivo sul palco, il conduttore gli ha chiesto di annunciare la prossima cantante, e in questo momento si è scatenato il caos.

Malgioglio, infatti, ha sbagliato completamente ad annunciare il direttore d’orchestra Fabio Gurian che dopo diverso tempo è tornato a Sanremo in quelle vesti. Carlo Conti ha immediatamente corretto il co-conduttore, dicendogli come si pronuncia veramente il nome di “Fabio Gurian”, che lui aveva appellato con il titolo di “Fabienne“. Immediatamente Malgioglio ha chiesto da dove venisse il musicista, il quale ha risposto di essere originario di Padova. “Vicina all’Austria“, ha ribattuto Cristiano, mentre il pubblico è sprofondato in una risata fragorosa. Carlo Conti si è poi chiesto se il cantante fosse preparato in geografia, dato che era convinto che la città veneta fosse molto più a nord di quanto sia davvero.

