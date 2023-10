Malgioglio: “Il mio fidanzato turco? Comunichiamo con le carezze”/ “De Filippi? Per lei direi no a Almodovar”

Cristiano Malgioglio e il fidanzato turco: “Non capisco una parola, comunichiamo con le carezze”

Cristiano Malgioglio è stato il protagonista di un’intervista a Diva e Donna, di cui un estratto è stato reso noto da Dagospia. In questo il paroliere e amato volto televisivo si racconta a 360 gradi, a partire dall’amore. Malgioglio infatti conferma di essere ancora fidanzato con l’ormai celebre uomo turco.

“Quando vado a Istanbul, dove ho questa casa che amo, stiamo benissimo. – ha spiegato – A distanza le storie durano perché è sempre come se fosse la prima volta. Solo che lui parla solo turco, nemmeno una parola di inglese. Io non capisco nulla di quello che mi dice. Ma per fortuna comunichiamo con le carezze”. Altro suo grande amore è poi Maria De Filippi. Dopo anni in cui sognava di lavorare con lei, lo scorso anno ha fatto capolino ad Amici da giudice.

Cristiano Malgioglio e l’amore per Maria De Filippi e Jennifer Lopez

“Maria? Mi piace assai. Che professionista, che sensibilità! – ha ammesso entusiasta Cristiano della conduttrice, aggiungendo – Mi ha emozionato riconfermandomi, non ci credevo. Per lei ho rimandato un progetto in Spagna. Anche se mi chiamasse Pedro Almodovar per fare un film, il mio sogno da una vita, per Maria gli direi di no!”

L’altro grande amore della sua vita è Jennifer Lopez. Per lei Malgioglio si è fatto un tatuaggio sulla gamba e proprio quel tatuaggio potrebbe avergli salvato la vita. Vicino al disegno il paroliere notò infatti un neo che decise poi di controllare: “Riesco ad avere un appuntamento con questo professore bravissimo. ‘Deve operarsi subito’, mi dice. Ma come? Devo partire, mi aspettano in Brasile per il mio disco, dico. Niente, non partii, mi operai subito. Era un melanoma, quel neo. Tempo dopo il professore mi disse che avevo 5 mesi di vita.” ha ricordato nell’intervista.

