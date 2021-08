Malgioglio: “In Spagna ricordano Raffaella Carrà e in Italia zero”/ “La omaggerò io”

Cristiano Malgioglio è furioso. Il noto cantante e paroliere si è lasciato andare ad un lungo sfogo ai microfoni di Liberoquotidiano; il motivo? Raffaella Carrà. “In Spagna la ricordano ed in Italia zero”, ha tuonato infatti Malgioglio, facendo riferimento ai numerosi gesti fatti in onore della cantante e conduttrice dopo la sua morte. Prima le è stata dedicata una piazza, poi Pedro Almodovar ha deciso di omaggiarla con un film, Madres Paralelas, che aprirà il 1 settembre la 78esima Mostra del cinema di Venezia.

Contattato da Libero, Cristiano si è lasciato andare ad un duro sfogo: “Pedro amava molto Raffaella Carrà, era un suo grande ammiratore”, ha esordito. “Ricordo che durante la presentazione in Italia del suo film La pelle che abito, ero stato invitato alla prima e c’erano anche Virna Lisi e Raffaella Carrà. È stata proprio lei la prima persona che Pedro ha voluto incontrare quella sera.”, ha spiegato.

Cristiano Malgioglio: “Raffaella Carrà? L’Italia dorme, la omaggerò io!”

Cristiano Malgioglio fa dunque il suo plauso alla Spagna che ha omaggiato in modo adeguato Raffaella Carrà: “È bellissimo che la Spagna abbia dedicato alla Carrà una piazza e poi in una parte finale del nuovo film di Almodovar – Madres Paralelas – ci sia un omaggio a Raffaella”. Il paroliere ha anche fatto un’anticipazione: “Pensate che nelle scene finali ci sarà un’attrice che vestirà i panni della Carrà e Penelope Curz la fotograferà. Tutto questo nella scena finale del nuovo capolavoro di Almodovar.”

E se la Spagna “la esalta”, per Cristiano “l’Italia? Nulla. Al momento dorme”. A questo è pronto a porre rimedio lui stesso: “La omaggerò con una canzone che avevo scritto per lei, che tutti ricordate e s’intitola Forte forte forte: si tratta di una nuova versione che sto realizzando. Tutto è nato da un’idea di Angelo Perrone. Avrò per la prima volta una dei rapper spagnoli più famosi”, ha dunque annunciato alla fine del suo colloquio.



