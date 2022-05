Malgioglio, insulti choc da hater “Fin*cchio all’Eurovision”/ Gabriele Corsi furioso!

Eurovision 2022, insulti a Cristiano Malgioglio: interviene Gabriele Corsi

L’Eurovision 2022 arriva questa sera alla sua seconda semifinale, eppure di discussioni in questi giorni ne sono già nate. Il pubblico si è diviso soprattutto per la conduzione e per il commento di questo Eurovision, affidato tra gli altri a Cristiano Malgioglio. Se in tanti hanno gioito e si sono divertiti con i suoi interventi durante la prima semifinale, altri hanno criticato il paroliere, ritenendolo inadatto al ruolo. C’è però chi è andato oltre, insultando di fatto Malgiolgio e usando epiteti raccapriccianti. Uno di questi è arrivato all’occhio attento di Gabriele Corsi, anche lui al commento dell’Eurovisioni.

Il conduttore ha non solo condiviso l’offesa a se e a Malgioglio sul suo profilo Twitter ma ha anche risposto a tono. “Un fin*cchio e un servo, che cazz* di TV”, è il commento shock dell’hater a Malgioglio e Corsi. “Almeno io a qualcosa servo. – ha replicato il conduttore, concludendo – Uno che dà del “finocchio” a qualcun altro, invece, non serve proprio a niente.”

Cristiano Malgioglio pronto alla seconda semifinale dell’Eurovision 2022

C’è da dire che Cristiano Malgioglio non è affatto toccato dalle critiche. Il paroliere, anzi, continua dritto, senza cambiare il suo modo di esprimersi e commentare l’Eurovision. Anzi, in un recente post pubblicato su Instagram si è anche sbilanciato sui concorrenti in gara, dicendosi pazzo di Sam Ryder, rappresentante del Regno Unito. “È la voce più potente e bellissima che io abbia mai ascoltata in questi ultimi anni. – ha scritto su Instagram – È straordinario @samhairwolfryder perchè emoziona. Le sue corde vocali possono arrivare ovunque e un vero gioiello è un miracolo che ci regala la musica UK”.

Almeno io a qualcosa servo.

Uno che dà del “finocchio” a qualcun altro, invece, non serve proprio a niente. pic.twitter.com/uSpyTRTQ5A — Gabriele Lele Corsi (@corsi_gabriele) May 12, 2022













