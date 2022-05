Malgioglio, invitato al matrimonio di Michael Ben David/ All’Eurovision 2022…

Cristiano Malgioglio, invito al matrimonio del cantante dell’Eurovision 2022

Un invito speciale per Cristiano Malgioglio che, durante l’Eurovision 2022, ha svelato di essere stato invitato al matrimonio di uno dei cantanti in gara. A recapitare l’invito speciale al grande paroliere è stato Michael Ben David, rappresentate di Israele e che, sul palco del Pala Alpitour di Torino dove si sta svolgendo l’Eurovision 2022, ha presentato il brano I.M, che è un inno all’accettazione di sé stessi. Un’esibizione che ha convinto il pubblico e Malgioglio che, al termine della performance, si è lasciato andare ad una rivelazione mentre commentava tutto insieme a Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico.

Malgioglio, infatti, ha svelato che parteciperò al matrimonio di Michael Ben David che, tra qualche giorno, convolerà a giuste nozze con il compagno Roee Ram con cui da anni vive una storia d’amore.

Malgioglio al matrimonio di Michael Ben David: la proposta di matrimonio

Momento magico per Michael Ben David che, in attesa di salire sul palco della finalissima dell’Eurovision 2022, si gode l’amore con il compagno Roee Ram. Sarà un matrimonio d’amore a cui parteciperanno anche tanti rappresentanti della musica tra cui anche Cristiano Malgioglio che ha accettato volentieri l’invito alla nozze.

“Guess who’s getting married? 🤍💍”, “Indovinate chi sta per sposarsi?”, ha scritto sui social il rappresentante di Israele all’Eurovision 2022 dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio da parte del fidanzato. Grande gioia, dunque, per l’artista che, sabato 14 maggio, proverà a conquistare anche il primo posto all’Eurovision.

