Malgioglio lascia il fidanzato turco? “Mi sono innamorato di un altro”/ “Lui non lo sa ancora ma…”

Cristiano Malgioglio lascia il fidanzato turco?

Cristiano Malgioglio ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi durante la quale non solo ha ripercorso alcune tappe importanti della sua vita e della sua carriera, ma ha anche parlato d’amore. È ormai cosa nota che il paroliere e amato volto dello spettacolo vive da anni una storia d’amore con un turco, una relazione che a quanto pare continua ancora oggi ma potrebbe presto finire.

Malgioglio ha infatti ammesso che il suo cuore ha iniziato a battere per un altro: “Come va col mio fidanzato? Tutto bene, grazie… – ha esordito, come riporta la NostraTv, annunciando però che – In realtà mi sono da poco innamorato di un’altra persona, che però non lo sa ancora…” Non è dato però sapere chi sia questo misterioso uomo che gli avrebbe fatto perdere la testa.

Malgioglio innamorato di un altro uomo: addio al fidanzato turco?

D’altronde anche del fidanzato turco si conosce poco. Cristiano Malgioglio non ha mai svelato l’identità dell’uomo ma in passato ha raccontato il loro primo incontro: “Eravamo nei pressi di piazza Taxxim, a Istanbul. Io stavo guardando un tappeto di tulipani quando vedo passare questo gran bel ragazzo. Lui mi guardava come un serpente affamato mentre io cercavo di stare sulle mie. La verità è che ci è bastato uno sguardo per andare in confusione e poi, come sempre, da cosa nasce cosa”. Nel tempo non sono mancati problemi tra i due, soprattutto durante la pandemia a causa della distanza. Cristiano e il fidanzato turco sono però riusciti a superare queste piccole crisi. Che la loro storia arrivi però al capolinea per questa sbandata presa da Cristiano?

