Malgioglio, lite con Giulia Salemi: “È inutile e falsa”/ “Famosa solo per Monte”

Con grande sorpresa da parte di tutti, l’eliminato del Grande Fratello Vip 2020 della 27esima puntata è Cristiano Malgioglio. Se questo è stato un colpo per tutti, quanto è accaduto dopo, con tanto di forte sfogo dell’appena eliminato, ha spiazzato ancor di più i gieffini. Dopo la nomination ricevuta da Giulia Salemi, Malgioglio ha infatti avuto una serie di confessionali molto duri nei confronti della ragazza, accusandola di essere falsa e non solo. Accuse che in studio hanno seguito da parte di Cristiano: “È falsissima!” annuncia, “Il personaggio più inutile che ho mai incontrato”. Ma non è tutto, perché ha poi sottolineato in un confessionale che “È nota solo per Francesco Monte”.

Giulia Salemi e Malgioglio, scontro al veleno in diretta al Grande Fratello Vip

Giulia Salemi non l’ha di certo presa bene. “Io falsissima? Anche tu! Sei più falsa delle piste da sci a Dubai!” “Vedi come sei sciocca!” ha allora replicato Malgioglio davvero infastidito dalla Salemi. Tanto che sul finale l’ha anche invitata a farsi una cultura: “Leggi un po’, fatti un po’ di cultura perché tu cultura zero!” La Salemi ammette le sue mancanze in questo senso e replica al suo ultimo attacco facendo ammenda: “Certo, questo è vero e lo farò sicuramente!” Intanto il web si scatena.



